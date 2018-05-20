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На кордоні з Вірменією загинув азербайджанський солдат

20.05.2018

БАКУ, 20 травня — . Міноборони Азербайджану повідомило в неділю про загибель військового на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією, звинувативши вірменську сторону в провокації.Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха. © В Азербайджані виступили за продовження інтенсивних переговорів по Карабаху

“(В неділю) 20 травня при виконанні бойового завдання в ході заходу чергової провокації противника на нахичеванском ділянці азербайджано-вірменського державного кордону загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдатів Аділь Татарів”, — інформує азербайджанське військове відомство.

У Міноборони Азербайджану не виключили, що “за досконалої провокацією безпосередньо стоять відвідали кілька днів тому лінію протистояння військ на цьому напрямку новопризначені міністри оборони і закордонних справ Вірменії, які і дали вказівки на здійснення даної провокації”.

Коментарями вірменської сторони не мають.

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