БАКУ, 20 травня — . Міноборони Азербайджану повідомило в неділю про загибель військового на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією, звинувативши вірменську сторону в провокації. © В Азербайджані виступили за продовження інтенсивних переговорів по Карабаху

“(В неділю) 20 травня при виконанні бойового завдання в ході заходу чергової провокації противника на нахичеванском ділянці азербайджано-вірменського державного кордону загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдатів Аділь Татарів”, — інформує азербайджанське військове відомство.

У Міноборони Азербайджану не виключили, що “за досконалої провокацією безпосередньо стоять відвідали кілька днів тому лінію протистояння військ на цьому напрямку новопризначені міністри оборони і закордонних справ Вірменії, які і дали вказівки на здійснення даної провокації”.

Коментарями вірменської сторони не мають.