АЛМА-АТА, 20 травня – . Одна людина загинула, троє з опіками госпіталізовані в результаті пожежі на нафтовому родовищі “Комсомольське” в Мангістауської області Казахстану (на заході республіки), повідомила прес-служба Комітету з надзвичайних ситуацій (КНС) МВС країни.

© РИА Новини / Павло ЛисицынВ Югрі робітник загинув при пожежі на родовищі нефтиКак повідомляється в поширеному в неділю прес-релізі відомства, пожежа на родовищі, розташованому в 250 кілометрах від найближчого населеного пункту, виникла ввечері в суботу.

“При капітальному ремонті свердловини сталося загоряння дренажної ємності на площі 40 квадратних метрів”, — йдеться в повідомленні комітету.

У результаті пожежі отримали опіки робітники підрядної організації ТОВ “М-Техсервіс”. Один з них помер на місці, ще троє госпіталізовані в лікарню.

Пожежу ліквідовано співробітниками приватної протипожежної служби в ніч на неділю.