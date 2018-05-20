БАКУ, 20 травня — . МЗС Азербайджану після загибелі азербайджанського військового назвав заяви Єревана про прихильність мирному вирішенню конфлікту “маскуванням загарбницької політики” і “абсурдом”. РІА НовостиНа кордоні з Вірменією загинув азербайджанський солдат

Міноборони Азербайджану повідомило в неділю про загибель військового країни на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією.

“Заяви Вірменії про вирішення вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту “лише мирним шляхом” є нічим іншим, як маскуванням своєї загарбницької політики і повним абсурдом”,- заявив представник МЗС Азербайджану Хікмет Гаджиєв.

За його словами, “замість того, щоб проводити зустрічі з співголовами Мінської групи ОБСЄ міністр закордонних справ Вірменії, відвідав окуповані території Азербайджану і нахічеванський ділянку вірмено-азербайджанської державного кордону, заохочує напружену ситуацію і провокації”. © В Азербайджані виступили за продовження інтенсивних переговорів по Карабаху

Гаджієв висловив співчуття родині загиблого військового. Він заявив, що у зв’язку зі сформованою ситуацією відповідальність повністю лежить на Вірменії. Коментарями вірменської сторони у зв’язку з загибеллю військового не має.

Конфлікт у Карабаху почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Влада Азербайджану в ході подальшого військового конфлікту втратили контроль над Нагірним Карабахом. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, так як НКР не є стороною переговорів.