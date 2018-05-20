ВАШИНГТОН, 20 травня — . Офіційний представник держдепу Хезер Науэрт заявила, що проходять у Венесуелі президентські вибори не є легітимними.

© REUTERS / Marco BelloВ Венесуелі розпочалися президентські вибори”Так звані вибори у Венесуелі сьогодні не є легітимними. США разом з демократичними країнами по всьому світу підтримують венесуельський народ і їх суверенне право обирати своїх представників з допомогою вільних і справедливих виборів”, — написала Науэрт у себе в мікроблозі в Twitter.

Як повідомляє агентство AVN, в неділю у Венесуелі відкрилися виборчі дільниці на президентських виборах. Венесуельці обирають главу держави на найближчі шість років. У виборах беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

© РИА Новини / Сергій ГунеевВ Венесуелі на бюлетені для виборів Мадуро зобразили десять разРезультаты останнього опитування, проведеного компанією Hinterlaces, віддавали 48% голосів чинному президенту Мадуро, його опонентові Фальконе — 31%. Ще 14% громадян збираються проголосувати за представника руху “Надія на зміни” Хав’єра Бертуччі.

Згідно з даними опитування компанії Datanalisis, Фалькон випереджав у перевагах виборців чинного президента на 7 процентних пунктів. Більше 41% опитаних заявили про готовність віддати голоси за Фалькона, за Мадуро готові голосувати понад 34%.