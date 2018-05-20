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Мадуро проголосував на виборах президента Венесуели

20.05.2018

КАРАКАС, 20 травня – . Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро проголосував у неділю на виборах глави держави.

Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. © Flickr / Márcio Cabral de МоигаПроцедура виборів президента Венесуели”Сьогодні – історичний день, нехай ніхто його не пропустить. Встати раніше і проголосувати разом з сім’єю. Покажемо світу, що ми народ, який сьогодні обирає президента”, — написав Мадуро в своєму мікроблозі в Twitter.

Президент Венесуели опублікував фотографію, на якій він опускає бюлетень у виборчу урну.

Як повідомив член Національної виборчої ради Сокорро Ернандес, в даний час в країні вже відкриті 99% виборчих дільниць.

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