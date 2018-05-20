Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в Сочі обговорювали питання присутності військових НАТО у складі гіпотетичної місії ООН на Донбасі.

Головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов заявив, що відсутність НАТО на Донбасі це умова висунуте Росією.

“Історія полягає в тому, що миротворцями не повинні бути солдати НАТО. Ні однієї країни НАТО. Це умова Росії, воно прийнято. Але, з іншого боку, там можуть бути шведи, вірмени і так далі – це складна конструкція, яка повинна йти одночасно з виведенням і російських радників, давай назвемо це так, і незаконних збройних формувань, – і українська армія”, – зазначив він.

За його словами, “тема йде про те, щоб миротворці були введені не на розділ (лінію дотику. – Ред.), а всюди”.