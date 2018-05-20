Ця фотографія німецьких піхотинців, справляющих велику фізіологічну потребу (як висловився б Ярослав Гашек), представляє інтерес з трьох причин.

По-перше, її можна використовувати для ілюстрації відповідного епізоду книги «Пригоди бравого солдата Швейка».

По-друге, ця фотографія зайвий раз ілюструє той факт, що в німецькій армії у німецьких солдатів було величезна кількість особистих фотоапаратів (а у деяких навіть кінокамери), чому до нас і дійшли у великих кількостях подібні фотографії солдатського побуту. Тоді як у солдатів РСЧА фотоапаратів не було взагалі, у зв’язку з чим на історію РСЧА часів Другої світової війни ми можемо дивитися тільки через об’єктив офіційних фронтових фотографів. Солдати в хвилини відпочинку однакові, що у вермахті, що в РККА, що в армії США. Але про звичайну окопну життя радянського солдата, розказану самим радянським солдатом, до нас не дійшло жодного кадру. А ось про вермахт в цьому плані ми знаємо багато більше.

Ну і по-третє – ця фотографія зайвий раз демонструє, ніж Європа відрізнялася від СРСР в плані особистої гігієни людей. У руках в одного з піхотинців – а це фотографія часів війни – рулон туалетного паперу. В СРСР же туалетний папір з’явилася тільки в 1969 році. А до того в радянських будинках в туалетах використовувалася нарізані на шматки газети (до наших днів дожили то анекдоти, то реальні факти про те, що інші громадяни при Сталіні навіть відправлялися у в’язницю за те, що використали для цих цілей газету «Правда»). Але до кінця 60-х радянський уряд вирішив, що пора людей по іншому відучувати від неправильного використання газети «Правда». Ось що про це написано в Вікі:

«У 1968 році для Сясьского целюлозно-паперового комбінату (Ленінградська область) для виробництва туалетного паперу були закуплені дві величезні англійські папероробні машини. 3 листопада 1969 року відбувся урочистий пуск. Спочатку нова продукція натрапила на нульовий попит – простий громадянин СРСР не знав, для чого потрібні рулони паперу, і не купував її».

Для популяризації туалетного паперу була навіть організована рекламна кампанія та добровільно-примусове поширення. Після чого радянський народ зметикував користь туалетного паперу і став її купувати. У підсумку туалетний папір відразу стала дефіцитом (як і багато інші товари в СРСР) і характерною прикметою брежнєвського часу стали громадяни на вулицях міст, обвішані рулонами туалетного паперу, немов революційні матроси кулеметними стрічками.

Бо народ якщо вже бачив, що де-то туалетний папір «викинули» (як в СРСР іменувалася екстрена продаж дефіциту для виконання плану), то відразу закуповував запас на багато тижнів вперед.

І ще один цікавий факт. Коли в 1946 році Нюрнберзький трибунал виніс вирок колишнім військовим і політичним лідерам гітлерівської Німеччини, семеро були засуджені до різних термінів (включаючи довічні) і утримувалися у в’язниці Шпандау. Для запобігання таємного зносини укладених з волею, у в’язниці контролювався кожен аркуш паперу. Ув’язнені могли отримувати лише стільки паперу, скільки їм було дозволено використовувати для написання листів додому. І ні листком більше. Проте один з ув’язнених – Альберт Шпеєр – примудрився написати у в’язниці дві товстелезні книги (спогади про Гітлера і свій щоденник про роках в Шпандау). Як же йому це вдалося?

На фото: Альберт Шпеєр зі своїми дітьми Хільдою і Аьбертом возре трапа літака. 1942 рік.



Справа в тому, що якщо союзники контролювали кожен аркуш паперу, який могли отримати укладені Шпандау, то туалетний папір видавалася без обмежень. Ось на туалетному папері і написав свої книги Шпеєр.

Відразу після війни – в умовах тотального руйнування всієї Німеччини – ув’язнені Шпандау тим не менш користувалися такими благами цивілізації, як туалетний папір. Яка вважалася чимось настільки банальним, що її навіть не обмежували при видачі. А радянські «вільні» люди в теж самий час подтирались газетою, а то і чим доведеться.

Альберт Шпеєр вийшов з Шпандау на волю в 1966 році. Радянським людям чекати початку випуску туалетного паперу залишалося ще три роки.

На фото: Альберт Шпеєр після звільнення зі своєю дружиною.



Саме такі побутові дрібниці» краще, ніж що-небудь ще, ілюструють всю сміхотворність змагання СРСР із Заходом.