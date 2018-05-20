МОСКВА, 20 травня — . Німецький таблоїд Bild не оцінив жест президента Росії Володимира Путіна, який подарував квіти канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, так як у букеті, на думку журналістів, був укладений “сигнал”. Сергій ГунеевПолитолог про візит Меркель: є самий животрепетне питання для обговорення

За версією видання, зустріч двох лідерів в сочинській резиденції Бочаров Струмок у дійсності є не переговорами, а “дипломатичної дуеллю”, в рамках якої сторони обмінюються ударами”. На підтвердження своєї позиції автор статті наводить той факт, що президент Росії подарував Меркель букет. Журналіст “виявив” у діях Путіна завуальований посил.

“Виглядає як прояв ввічливості, але насправді це образа”, — стверджується в публікації. Автор матеріалу прийшов до такого несподіваного висновку з-за того, що в серйозних політичних колах не заведено дарувати одне одному квіти при зустрічі. На його думку, важливі державні діячі обходяться рукостисканням.

Російський лідер своїм жестом послав канцлера Німеччини “сигнал”, що він чоловік, а вона жінка, пише Bild. Автор матеріалу визнав це “образливим”.

Він вказав на те, що зустрічі Путіна і Меркель — це традиційно “протистояння на високому рівні”. “Немає порожніх фраз, люб’язностей, тільки чіткий і ясний текст”, — упевнений журналіст.

© AFP 2018 / Steffi LoosВ бундестазі заявили, що санкції проти Росії шкодять ЕвропеАвтор статті також побачив якусь підґрунтя в тому, що лідери воліли спілкуватися через перекладачів, хоча обидва володіють мовами.

Підводячи підсумки зустрічі, журналіст намагається відповісти на питання, настало потепління у відносинах Німеччини і Росії, і приходить до висновку, що позитивного зсуву між Москвою і Берліном так і не сталося.

“Хто у домі господар”

© РИА Новини / Михайло КлиментьевЛавров: Путін і Меркель ніколи не втрачали здатності вести діалог открытоЭто не перша критична стаття Bild, присвячена зустрічі двох лідерів. Напередодні таблоїд писав про те, що Меркель прилетіла саме в Сочі, а не до Москви, нібито щоб не привертати увагу до свого візиту.

“А ось її російський колега вчинив по-іншому: він показав Меркель, хто в домі господар — не тільки в літній президентської резиденції, але і на міжнародній політичній арені”, — йдеться у публікації.

Автора статті з невідомих причин особливо обурило те, що Путін незадовго до переговорів з канцлером спілкувався з президентом Сирії Башаром Асадом. Журналіст переконаний, що Меркель провела зустріч з російським лідером за таких обставин тільки з-за перевантаженого графіка.

“Критика” за межею розумного

© РИА Новини / Сергій ГунеевПутин назвав розмову з Меркель змістовним і полезнымBild відомий різко негативною позицією по відношенню до Москви. Так, у 2016 році таблоїд оголосив бойкот російським олімпійцям під час Ігор у Ріо. Видання відмовилося включати результати росіян в медальний залік і в підсумкову таблицю: відразу після третього місця, яке зайняв Китай, слідом йшла Німеччина, посіла п’яте місце.

Коли російських спортсменів не пустили на Паралімпіаду, журналісти таблоїду не приховували радості з цього приводу.

“Хоча б друга частина Олімпійських ігор у Ріо почнеться без Росії!” — писав Bild. При це паралімпійців у статті назвали “інвалідами Путіна”.