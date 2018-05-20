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Основний суперник Мадуро проголосував на виборах глави держави

20.05.2018

КАРАКАС, 20 травня – . Основний суперник чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро Енрі Фалькон проголосував у неділю на виборах глави держави.Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsМадуро проголосував на виборах президента Венесуели

За повідомленням агентства AVN, Фалькон проголосував на дільниці в місті Баркісімето штату Лара.

Фалькон був губернатором Лари у 2008-2017 роках. У виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Мадуро вже проголосував на виборах президента.

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