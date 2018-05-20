КАРАКАС, 20 травня – . Основний суперник чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро Енрі Фалькон проголосував у неділю на виборах глави держави. © REUTERS / Carlos Garcia RawlinsМадуро проголосував на виборах президента Венесуели

За повідомленням агентства AVN, Фалькон проголосував на дільниці в місті Баркісімето штату Лара.

Фалькон був губернатором Лари у 2008-2017 роках. У виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Мадуро вже проголосував на виборах президента.