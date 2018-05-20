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У Донбасі силовики проводять навчання артилеристів, заявили в ЛНР

20.05.2018

ЛУГАНСЬК, 20 травня — . Офіційний представник Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки Андрій Марочко заявив, що українське командування проводить навчання гранатометників та артилеристів в Донбасі.Разрушенные дома в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения. СтрингерОтчет СММ ОБСЄ підтвердив обстріл з боку ВСУ в Троїцькому, заявили в ЛНР

“Вісімнадцятого травня 2018 року на полігоні у населеному пункті Козачий проведені збори з гранатометчиками і корректировщиками артилерійського вогню підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ”, — сказав Марочко журналістам.

Він підкреслив, що підготовка артилеристів ведеться українським командуванням паралельно зі стягуванням до лінії зіткнення артсистем, а це, за словами Марочко, є прямим порушенням мінських домовленостей.

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