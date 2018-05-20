МОСКВА, 20 травня — . Колишній прем’єр-міністр Малайзії Наджіб Разак попросив поліцію представити йому і його сім’ї захист з побоювань за безпеку, передає агентство Bernama з посиланням на заяву представника екс-прем’єра.

© AP Photo / Aaron FavilaВласти Малайзії заборонила колишньому прем’єру залишати странуПо словами офіційного представника Разака, екс-прем’єр спростував повідомлення ЗМІ про те, що він попросив поліцію включити його і його сім’ю програму захисту свідків у зв’язку з розслідуванням у справі про мільярдний розкрадання з державного фонду 1MDB.

“Замість цього Наджіб Разак подав до звернення в поліцію з проханням надати йому і його сім’ї захист, оскільки вони не впевнені у власній безпеці після 14-х загальних виборів”, — йдеться в заяві.

Раніше колишній директор з розвідки національної антикорупційної комісії Малайзії Абдул Разак Ідріс подав у комісію заяву щодо колишнього прем’єр-міністра Наджіба Разака, звинувативши політика в створенні перешкод при розслідуванні комісією справ про корупцію в його уряді. Поліція Малайзії початку розслідування, Разаку і його дружині заборонили виїзд з країни. У ході обшуків у кількох резиденціях екс-прем’єра, а також у його колишньому офісі поліція виявила 284 коробки з дизайнерськими сумками, 72 з яких були наповнені валютою та ювелірними виробами.

© AP Photo / Aaron FavilaПервая за 61 рік зміна влади в Малайзії: опозиція перемогла на выборахС іменами Наджіба Разака і ряду членів пішов у відставку кабінету критики колишнього прем’єра пов’язують мільярдні розкрадання з одного з найбільших державних фондів Малайзії 1MDB (Перший Малайзійський фонд інвестицій та розвитку). Корупційний скандал навколо попереднього уряду став однією з основних причин перемоги на виборах коаліції “Альянс Надії” на чолі з 92-річним ветераном малайзійської політики Махатхиром Мохамадом, який після виборів зайняв пост прем’єр-міністра країни. Новий уряд оголосив про плани проведення масштабних реформ у країні, якій 61 рік правила коаліція “Барисан Насіональ” (“Національний Фронт”) на чолі з Об’єднаної малайської національної організацією (ОМНО), яку в останні роки очолював Наджіб Разак.