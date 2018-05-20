Прокурор Павло Головко, який під час «Майдану» притягав до кримінальної відповідальності активістів, подав свою кандидатуру одразу на три посади в Національному антикорупційному бюро.

У понеділок, 14 травня, він подав три нових декларації в якості кандидата на зайняття посади в Головному підрозділі детективів Національного антикорупційного бюро України. Це сталося рівно через тиждень після того, як в НАБУ оголосили новий конкурс на посади детективів.

Про Павла Головко журналісти докладно розповідали ще в початку року в розслідуванні «Прокурори Майдану. (Анти) революція ГПУ». В лютому 2014 р. він виступав у судах проти активістів Романа Тисивского і Едуарда Крижанівського.

При цьому виявилося, що в даний час Павло Головко працює в Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ – саме в тому відділі, який займається розслідуваннями злочинів проти активістів революції.

Що цікаво, дружина Павла Головко, Аліна, також привертала до відповідальності майданівців. Зокрема – 72-річного на той момент Миколи Пасічника, вимагаючи для нього утримання під вартою. Головко аліна (в той час – ще під дівочим прізвищем Мінчук) працювала прокурором в Оболонському районі м.. Київ.