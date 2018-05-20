МОСКВА, 20 травня — . У Мережі з’явилося відео, на якому зображений проліт військово-транспортного літака С-130 Hercules у декількох метрах від військовослужбовця. Відео з віртуозною посадкою літака налякало користувачів Мережі

Як повідомляє The Drive, інцидент стався в Ємені, де Саудівська Аравія активно застосовує літаки С-130 американського виробництва проти повстанців-хуситов з руху “Ансар Алла”.

На кадрах видно, як один з військових намагається дістати до фюзеляжу головним убором, при цьому його напарник знімає те, що відбувається на камеру.

Користувачів відеохостингу вразив бриючий політ повітряного судна. Деякі коментатори зазначили “вкрай ризиковану” посадку, інші – майстерність пілота.

“Надзвичайно низьке приземлення”, — написав один з користувачів.

С-130 Hercules — військово-транспортний літак з вантажопідйомністю близько 20 тонн. Повітряне судно призначене для тактичних перевезень, а також десантування військ і бойової техніки. С-130 вміщує понад 90 солдатів або близько 60 парашутистів, в залежності від модифікації на нього може встановлюватися кулеметно-гарматне озброєння.