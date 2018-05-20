МОСКВА, 20 травня — . Голова ради Російського громадського інституту виборчого права (РОИИП) Ігор Борисов, який спостерігає в неділю за ходом президентських виборів у Венесуелі, зазначив безпрецедентні заходи безпеки і спокійну обстановку в день голосування, претензій до процедури виборів спостерігачі не висловлюють. © REUTERS / Carlos Garcia RawlinsМадуро проголосував на виборах президента Венесуели

У виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

“Безпрецедентні заходи безпеки тут прийняті, але, як я розумію, вони себе виправдовують, бо обстановка повністю спокійна”, — Борисов повідомив по телефону.

За оцінкою представників виборчих комісій, з якими контактують спостерігачі, явка виборців порівнянна з показниками попередніх виборів, зазначив він, проте точні дані стануть відомі дещо пізніше.

“Ми виїхали з Каракаса в сусідні штати, проїжджаємо по ділянках, скрізь атмосфера нормальна, люди приходять і голосують. Ми не бачимо будь-яких антидемократичних заходів, скажімо так, закликів голосувати “проти” або спроб тиснути на виборців, такого тут ми не помічаємо”, — розповів спостерігач.

Співрозмовник агентства заявив, що у Венесуелі зроблені унікальні заходи щодо ідентифікації виборців та обліку голосів.

“Вони унікальні з точки зору сучасних європейських виборів: для Європи це взагалі ексклюзив, такого немає. Мова йде про електронну систему ідентифікації виборців за відбитками пальців та обліку також за списками і самої електронної системи голосування, що виключає втручання когось із членів комісії. Тобто який-небудь людський фактор тут повністю виключений”, — пояснив Борисов.

Він розповів, що в основному спостерігачами на дільницях представлені Мадуро, Фалькон і Бертуччі. “Від цієї трійки на всіх дільницях присутні спостерігачі. Зауважень до організації процесу у них ми не знаходимо, і з нашого боку теж немає жодних претензій в рамках реалізації основних демократичних принципів цих процедур голосування”, — додав глава РОИИП.