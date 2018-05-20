ГАЗУ, 20 травня — . Президент Палестини Махмуд Аббас потрапив до лікарні через ускладнення після операції на вусі, повідомляє ізраїльська радіостанція “Кан”.

© РИА Новини / Сергій ГунеевАббас перебуває в лікарні на плановому обстеженні, відчуває себе хорошоОна цитує генерального секретаря Організації визволення Палестини Саіба Орейката, який назвав стан 83-річного Аббаса “дуже хорошим” і припустив, що “завтра-післязавтра” той покине лікарняний спокій.

“Я був з ним, ми розмовляли і сміялися. Можете мене цитувати: президент в дуже хорошому стані. Я думаю, що він залишиться в лікарні до завтра або післязавтра”, — наводить радіостанція висловлювання Орейката.

Причиною госпіталізації він назвав запалення, яке розвинулося після операції на вусі, нещодавно перенесену Аббасом.

Часті госпіталізації палестинського лідера регулярно дають їжу побоювань за його здоров’я і спекуляціям про можливих наступників.