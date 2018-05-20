ЄРЕВАН, 20 травня – . Єреван попереджає Баку, що активізація інженерних робіт на вірмено-азербайджанському кордоні призводить до перестрілок, і, як наслідок, жертвам, заявив прес-секретар міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованесян.

© РИА Новини / РІА НовостиНа кордоні з Вірменією загинув азербайджанський солдатМинобороны Азербайджану в неділю повідомило про загибель військового на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією “при виконанні бойового завдання в ході заходу чергової провокації супротивника”. У Баку зв’язали інцидент з відвідуванням лінії протистояння міністрами оборони та закордонних справ Вірменії.

МЗС Азербайджану після загибелі військового назвав заяви Єревана про прихильність мирному вирішенню конфлікту “маскуванням загарбницької політики” і “абсурдом”.

“Збройні сили Азербайджану приступили до активних інженерних робіт на деяких ділянках вірмено-азербайджанської кордону з метою поліпшення своїх позицій. Вірменські ВС попереджали, що активізація інженерних робіт, а також інші провокаційні дії призводять до перестрілок, і, як наслідок, жертвам”, — написав Ованнісян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

© В Азербайджані виступили за продовження інтенсивних переговорів з КарабахуОн заявив, що вірменські військові неодноразово закликали Азербайджан утримуватися від “недоречного загострення ситуації” і попереджали, що “ні один дестабілізуючий крок не залишиться без відповіді”.

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