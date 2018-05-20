КИШИНІВ, 20 травня — . Близько третини жителів Кишинева і Бєльці взяли участь у виборах в місцеві органи влади до 19:00 за місцевим часом (збігається з мск), повідомила журналістам представник кишинівського виборчого округу Інна Бабін.

Вибори проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці та Бєльцях — другому за величиною місті Молдавії. У другій половині дня явка в цих містах перевищила поріг в 25%. Це означає, що вибори відбулися. © Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЯвка на дострокових виборах мера Кишинева перевищила поріг в 25%

“До 19:00 в Кишиневі проголосували 199706 людина, тобто 31,46%. В Бельцях до цього годині в голосуванні взяли участь 33865 людина, це 32,12% від загальної кількості виборців”, — сказала Бабін. За її словами, виборчий округ поки не отримував скарг або протестів.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо всі кандидати наберуть менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем стане отримав просту більшість голосів. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки екс-мера Доріна Кіртоаке. Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.