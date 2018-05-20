75-річний Яніс Бутарис госпіталізований.

Мер другого за величиною міста Греції Яніс Бутарис був госпіталізований після побиття ультраправими.

Як повідомляє Ekathimerin, посилаючись на заву голови міської ради Каліпсо Гоулы.

За її словами, напад стався під час проведення в суботу заходів з нагоди Дня Пам’яті, присвяченого “Понтії геноциду” – вбивства етнічних греків турками під час Першої світової та греко-турецької війни 1914-1923 роках.

Під час проведення церемонії до мера підійшли приблизно 10-12 осіб з вимогою покинути місце події. Після того, як мер відмовився піти, його почали бити.

У нього травмовані голова, спина і ноги.

Бутарис відомий своєю відвертою антинаціоналістичну позицією. На виборах його підтримували ліві партії.