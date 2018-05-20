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На дільницях в опозиційно налаштованих районах Венесуели майже немає виборців

20.05.2018

КАРАКАС, 20 травня – . Нинішні вибори президента Венесуели відрізняються дуже низьким відсотком голосуючих в опозиційно налаштованих регіонах.

Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. © Flickr / Márcio Cabral de МоигаПроцедура виборів президента ВенесуэлыОппозиция з об’єднання “Круглий стіл демократичної єдності” вирішила не брати участь у цих виборах, вважаючи їх недемократичними, а основний суперник президента Ніколаса Мадуро Енрі Фалькон не користується великою підтримкою серед опозиційно налаштованої частини населення.

Кореспондент в неділю відвідав дільницю для голосування в районі Барута штату Міранда. Якщо в 2012 і 2013 роках на цій ділянці стояли довгі черги з бажаючих проголосувати, то зараз там не видно практично жодного виборця.

Всього у виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Мадуро і Фалькон вже проголосували на виборах президента.

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