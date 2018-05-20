МОСКВА, 20 травня — . Три людини загинули і понад восьми тисяч постраждали через сильні зливи та штормового вітру, які обрушилися на Шрі-Ланку в ніч на неділю, передає агентство Сіньхуа з посиланням на Центр ліквідації наслідків стихійного лиха країни.

Троє людей загинули від ударів блискавки на сході прибережного міста Трінкомалі і в районі міста Бадулла в центральній частині Шрі-Ланки. Щонайменше 252 людини евакуйовані зі своїх будинків за цей тиждень у зв’язку з тим, що понад 200 будинків зруйновано або сильно пошкоджено через негоду.

У Шрі-Ланці розпочався щорічний період мусонних дощів. Метеорологічні служби країни повідомляють, що кількість опадів у деяких районах може перевищити 150 міліметрів.

“Якщо дощі триватимуть, три головні річки країни вийдуть з берегів і затоплять прилеглі райони”, — сказав агентству представник центру Прадіп Кодиппили, додавши, що закликають населення бути готовим до евакуації, побоюватися зсувів і обвалів.

Понад 200 осіб загинули та 78 пропали без вісті, коли південно-західні мусони стали причиною сильних повеней і зсувів у Шрі-Ланці в 2017 році.