АФІНИ, 20 травня — , Геннадій Мельник. Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзиас 21-25 травня перебуватиме у США, де проведе переговори з керівництвом держдепартаменту США, представниками адміністрації Білого дому, генсеком ООН і главою МЗС колишньої югославської республіки Македонія Ніколою Димитровим, повідомила прес-служба грецького Мзс.

Котзиас 21 травня зустрінеться у Вашингтоні з держсекретарем США Майком Помпео. “У ході переговорів основна увага буде приділена питанням двостороннього співробітництва, а також питань, що представляють регіональний інтерес, з упором на події в Східному Середземномор’ї. Він зустрінеться із заступником держсекретаря Уэссом Мітчеллом”, — йдеться в повідомленні. © . Геннадій МельникВ Греції “з-за виходу США з іранської угоди” подорожчав бензин

На наступний день, 22 травня, міністр закордонних справ поспілкується з радником президента з національної безпеки США Джоном Болтоном. Заплановані також зустрічі Котзиаса з лідерами обох палат конгресу США, представниками академічних кіл.

Потім Котзиас відправиться в Нью-Йорк, де 23 травня пройдуть переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем. В ході переговорів основна увага буде приділена останнім подіям на Кіпрі, а також триваючим переговорів щодо врегулювання питання про назву колишньої югославської республіки Македонія. Також буде обговорено хід реформи ООН, повідомив МЗС.

У четвер і п’ятницю, 24 і 25 травня, також у Нью-Йорку Котзиас проведе ще одну зустріч з його колегою з Скоп’є Ніколою Димитровим у присутності спецпредставника генсека ООН Метью Німіца, йдеться в повідомленні. Напередодні ввечері хід переговорів про конституційний назві Македонії у телефонній розмові обговорили віце-президент США Майк Пенс і прем’єр Греції Алексіс Ціпрас. Пенс заявив про необхідність продовжити роботу для вирішення спору про назву країни. В ході телефонної розмови Пенс висловив Ціпраса вдячність за його зусилля з вирішення довготривалих розбіжностей.

Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави. Хоча під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “колишня югославська республіка Македонія”. Суперечка між двома країнами, що тягнеться майже 30 років, заважає прийому Македонії в НАТО і Євросоюз.