ДУБАЙ, 20 травня — . ОАЕ введуть нові 10-річні резидентський візи для інвесторів і висококваліфікованих фахівців, зокрема лікарів та інженерів, а також талановитих студентів. Раніше максимальний термін резидентської візи в ОАЕ становив три роки.

© AP Photo / Kamran JebreiliДубай залучає нових туристів знижками і незвичайними маршрутамиО нових заходи по залученню інвестицій та кваліфікованих працівників в неділю написав на своїй сторінці в Twitter прем’єр-міністр ОАЕ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Серед факторів, що сприяють залученню інвестицій і талантів в ОАЕ, він відзначив “атмосферу відкритості і толерантності, інфраструктуру і гнучке законодавство”.

Також іноземним інвесторам було дозволено володіти 100% часток у компаніях в ОАЕ, тоді як раніше це було можливо лише в спеціальних вільних економічних зонах. Прем’єр-міністр ОАЕ заявив, що нововведення набудуть чинності до кінця поточного року.