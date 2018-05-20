ЛОНДОН, 20 травня — , Марія Тютюн. Представник МВС Великобританії не стала коментувати питання про ситуацію з візою російського бізнесмена, власника лондонського футбольного клубу “Челсі” Романа Абрамовича.

© AFP 2018 / STRИсточник розповів про ситуацію з британською візою АбрамовичаРанее видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні Абрамовича повідомило, що у власника лондонського футбольного клубу “Челсі” віза “спливла більше трьох тижнів тому, а нову йому не видали”. Британські і російські ЗМІ запропонували кілька версій: за одними даними, британські власті відмовили Абрамовичу в новій візі, за іншими, просто затягнулася процедура продовження.

“Ми не коментуємо питання про візу пана Абрамовича. Наша стандартна практика – не коментувати окремі випадки”, — сказала представник МВС.