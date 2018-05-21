Помпео заявив, що ці вибори нічого не змінять”.

Сьогоднішні так звані вибори президента Венесуели – незаконні.

Про це заявила речник Держдепартаменту США Хезер Нойерт у своєму Twitter.

“Сполучені Штати стоять разом з демократичними країнами у всьому світі в підтримку народу Венесуели і їх суверенного права обирати своїх представників на вільних і справедливих виборах”, – написала вона.

Сьогодні у Венесуелі пройшли дострокові президентські вибори. Термін повноважень новообраного глави держави складе шість років. У числі претендентів на пост – нинішній президент Венесуели Ніколас Мадуро.

19 травня США звинуватили Мадуро і Діосдадо Кабельйо, другого після Мадуро людини в ієрархії правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели, в отриманні доходів від наркоторгівлі.