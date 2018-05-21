ЄРЕВАН, 20 травня — . Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повідомило в неділю про загибель військовослужбовця при нез’ясованих обставинах. Костянтин ЧалабовМИД Азербайджану розкритикував Єреван після загибелі військового на кордоні

“Двадцятого травня приблизно о 11.00 (10.00 мск) на оборонному ділянці однієї з військових частин, дислокованих на східному напрямку лінії зіткнення при поки нез’ясованих обставинах смертельне вогнепальне поранення отримав військовослужбовець армії оборони Карабаху Гамлет Григорян 1999 року народження”, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті військового відомства. Для з’ясування обставин інциденту ведеться слідство.

Міноборони Азербайджану в неділю повідомило про загибель військового на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією “при виконанні бойового завдання в ході заходу чергової провокації супротивника”.

Конфлікт у Карабаху почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Влада Азербайджану в ході подальшого військового конфлікту втратили контроль над Нагірним Карабахом.

З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.