МОСКВА, 20 травня — . Президент США Дональд Трамп зажадав від міністерства юстиції з’ясувати, втручалася ФБР в його передвиборчу кампанію.

© AP Photo / Andrew НагпікСМИ вирахували таємного інформатора ФБР в передвиборному штабі Трампа”Справжнім я вимагаю і офіційно зроблю це завтра, щоб міністерство юстиції розглянуло питання про те, чи мало місце з боку ФБР втручання або спостереження за передвиборною кампанією Трампа в політичних цілях, — і чи були подібні вимоги або запити зроблені з боку людей в адміністрації попереднього президента США Барака — ред.) Обами!”, — написав президент у своєму Twitter.

Раніше видання Intercept повідомило, що таємним інформатором ФБР в розслідуванні “зв’язків з РФ” щодо членів передвиборчого штабу Трампа був екс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Висновок був зроблений на основі аналізу випущених раніше публікацій в американських ЗМІ про це таємного інформатора, ім’я якого, на вимогу ФБР, не називалося.

© AP Photo / Evan VuccГод розслідування Мюллера: змови Трампа з Росією не видноРанее газета New York Times з посиланням на обізнані джерела повідомляла, що інформатором був екс-співробітник адміністрації, який викладає у Великобританії, відомий у Вашингтоні і раніше також був джерелом інформації для ЦРУ. На прохання ФБР інформатор зустрічався з працівниками штабу Джорджем Пападопулосом і Картером Пейджем, щоб з’ясувати, чи співпрацювали вони з Росією. Видання зазначало, що інформатор є “американським громадянином, викладає у Британії”. Видання Washington Post також опублікувало подібний матеріал.