КИШИНІВ, 20 травня — . У Молдові в неділю завершилися дострокові вибори в місцеві органи влади, виборчі дільниці закрилися о 21.00. © Sputnik / Мирослав РотарьПочти третина виборців проголосувала в Кишиневі до 19:00

Вибори проходили в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії.

За даними ЦВК, до 21.00 у Кишиневі проголосували більш 225,5 тисяч осіб, тобто на 35,5%. В Бельцях до цього годині в голосуванні взяли участь близько 37 тисяч чоловік, це 34,9% від загального числа жителів. Виборчий округ не реєстрував скарг або протестів.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки. © AP Photo / Vadim GhirdaМестные вибори в молдавському місті Бєльці визнані такими, що відбулися

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки Кіртоаке.

Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

В Бельцях фаворитами виборчої кампанії вважається представник политформирования “Наша партія” Микола Григоришин і кандидат від партії соціалістів Олександр Вусатий. Всього на крісло мера Бельц претендують вісім кандидатів.