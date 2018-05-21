ХАБАРОВСЬК, 20 травня — . Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що не можна порівнювати переслідування СБУ журналіста Україна Кирила Вишинського і справа про шпигунство в Росії проти українця Романа Сущенко.

© REUTERS / StringerЗахарова назвала арешт Вишинського частиною пропагандистської роботи ЗападаФСБ РФ в жовтні 2016 року повідомила про затримання співробітника головного управління розвідки міноборони України Роман Сущенко, який, за даними спецслужб, збирав секретні відомості про діяльність збройних сил РФ і Росгвардии. Українське національне агентство “Укрінформ” заявило, що Сущенко з 2002 року є їх кореспондентом. В “Укрінформі” відкинули звинувачення в шпигунстві, зазначивши, що журналіст перебуває у відпустці і прибув в Москву по особистих справах. У МЗС РФ повідомили, що Сущенко не звертався до міністерства для отримання журналістської акредитації. Адвокат заарештованого Марк Фейгін заявив, що його підзахисний не визнає свою провину.

Співробітники служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. У четвер суд у Херсоні заарештував Вишинського на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевПутин назвав затримання Вишинського “безпрецедентним””Різниця в тому, що кореспондент МІА “Росія сьогодні” працював на Україні заявлений як кореспондент і саме його журналістська діяльність послужила приводом спочатку для обшуків, потім арештів. Що стосується пана Сущенко, який в’їхав на території РФ, він не займався журналістською діяльністю… не був журналістом, коли в’їжджав у Росію. Про це говорять оформлені ним документи, він не подавав документи і заяви на оформлення журналістської візи… Тому порівняння Сущенко з кореспондентами МІА “Росія сьогодні” на Україні безпідставні, навіть не за моральними стандартами, а в юридичній площині”, — сказала Захарова у програмі “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1”.

Представник МЗС Росії назвала “абсолютно химерної історією” дії силовиків, які увірвалися в офіс редакції, розклали і сфотографували гроші і опублікували знімки в інтернеті в якості доказу, що Росія платить “за державну зраду”. © Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи

За її словами, агентство на Україні було партнером МІА “Росія сьогодні”. “У таких відносинах російське агентство складається з агентствами по всьому світу, включаючи американські, оплачуючи всі послуги грошима. Вся ця історія розрахована на українське суспільство, показувати паспорти, розповісти про громадянство журналістів”, — зазначила Захарова.

© РИА Новини / Євген БиятовПерейти у фотобанкУ посольства України в Москві пройшла акція на підтримку ВышинскогоРанее директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко виступив з ініціативою обміну затриманого керівника інформагентства Україна Кирила Вишинського на українця Романа Сущенко, заарештованого в Росії.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

Президент РФ Володимир Путін назвав безпрецедентним затримання Вишинського. За словами глави держави, журналісту намагаються пред’явити звинувачення у державній зраді за те, що він робив публічно і виконував свої професійні обов’язки.

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© “Мова йде про життя людини”. Ситуація навколо арешту Вишинського в Києві