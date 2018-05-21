Терористи встановили вибухові пристрої поряд з банкоматами.

На півдні Таїланду в регіонах провінції Паттані, Яла і Наратхіват відбулася ціла серія вибухів.

За попередньою інформацією, невідомі заклали вибухові пристрої поряд з банкоматами різних фінансових установ.

У загальній складності прогриміли 14 вибухів. В результаті інциденту постраждали три людини, також були пошкоджені лінії електропередач.

Поліція вважає, що до терактів причетні представники місцевих сепаратистських угруповань, які хочуть відокремитися від Бангкока.