КИШИНІВ, 20 травня — . Кандидат на посаду мера від партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Іон Чебан закликав колег по партії проявити максимум уваги при підрахунку голосів і висловив упевненість у своїй перемозі.

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьДосрочные місцеві вибори в Молдові завершилися без порушень”Хочу привітати всіх кишинівців з тим, що вибори відбулися, дякуємо всім, хто взяв участь у виборах. Закликаю до максимальної уваги при підрахунку голосів, ми обов’язково переможемо”, — сказав Чебан.

Кандидат від соціалістів також подякував команду, заявивши, що представники партії були на всіх ділянках і не помітили серйозних порушень, які могли б вплинути на результат виборів.

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки Кіртоаке.

© РИА Новини / Сергій ГунеевИгорь Додон вважає, що мер Кишинева може бути обраний у першому туреШансы є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

Згідно із законодавством Молдови, переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Всі новини Молдови читайте на сайті Sputnik Молдова >>