ХАБАРОВСЬК, 20 травня — . Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова запропонувала службі безпеки України пошукати в Раді та уряді грін-карти, гранти та паспорта з громадянством інших держав.

© REUTERS / StringerЗахарова назвала арешт Вишинського частиною пропагандистської роботи ЗападаСотрудники служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. У четвер суд у Херсоні заарештував Вишинського на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

“Ці самі представники силових служб, я сподіваюся, не зупиняться, і свої рейди почнуть проводити не тільки серед журналістів, але й серед депутатів Ради. Можна потім перейти на рівень вище – пройтися по членам уряду, керівникам корпорацій, за всім людям, які працюють з секретними… українськими документами. Може, вони потім викладуть фотографії тих самих розкладених грошей, виділених грантів, і найсмачніше, грін-карт і паспортів інших держав. Дуже буде цікаво”, — сказала Захарова у програмі “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1”.

© Симоньян прокоментувала реакцію Заходу на арешт Вишинського”Ми знаємо, яка кількість депутатів Ради мають паспорти інших держав. Чи знає про це народ України? Ми знаємо, яка кількість видів на проживання та паспортів інших держав є у членів уряду України… Я вже не кажу про мерів великих міст, керівників основних корпорацій. Задайте питання, силовики України, люди якого підданства і громадянства сьогодні керують Україною, а потім переходите на ЗМІ”, — зазначила представник МЗС РФ.

Раніше гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

Президент РФ Володимир Путін назвав безпрецедентним затримання Вишинського. За словами глави держави, журналісту намагаються пред’явити звинувачення у державній зраді за те, що він робив публічно і виконував свої професійні обов’язки.

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