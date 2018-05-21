ВАШИНГТОН, 20 травня — . Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що відмову КНДР від президентського саміту з США буде означати кінець дипломатії.

© REUTERS / KCNAТрамп догрався в тиск на Північну Корею: США програють в третій раз”Вони роблять помилку. Якщо вони не з’являться, то це буде означати, що дипломатія не спрацювала. Це поверне нас назад у конфлікт”, — сказав Грем в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, США не намагаються змістити північнокорейського лідера Кім Чен Ина, об’єднати півострів або ж зайнятися поширенням демократії в КНДР. “Ми хочемо, щоб вони відмовилися від своєї ядерної програми”, — додав він.

Грем зазначив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом з питання КНДР три дні тому. “Він (Трамп — ред.) заявив, що хоче покласти край конфлікту протягом свого першого президентського — ред.) терміну. І єдине, що я можу вам сказати після розмови з президентом Трампом три дні тому, у Китаю і КНДР є шанс покласти край конфлікту таким чином, що від цього виграють всі. І якщо він не закінчиться скоро, то це буде реальний безлад. І якщо буде війна — то вона пройде “у дворі” у Китаю, не нашому”, — сказав сенатор.

© AP Photo / Ahn Young-јоопСделка США і КНДР під загрозою. Чому це вигідно РоссииПрезидент США Дональд Трамп заявив, що США і КНДР продовжують підготовку до саміту. За його словами, США не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні, який повинен пройти 12 червня в Сінгапурі.

Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина 12 червня в Сінгапурі через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю. © , ИнфографикаКуда можуть долетіти ракети КНДР