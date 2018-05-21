КИШИНІВ, 20 травня — . Представник Партії соціалістів Молдови Іон Чебан за підсумками підрахунку 30% протоколів випереджає інших кандидатів на пост мера Кишинева. © Flickr / Kamen TabakovКандидат соціалістів на посаду мера Кишинева впевнений у своїй перемозі

За підрахунками 33% протоколів, Чебан набирає 41,3% голосів, це на 10% більше від його основного конкурента, кандидата від партії “Платформа “Гідність і правда” Андрія Нестасе, повідомляє ЦВК.

Вибори пройшли 20 травня в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бєльцях– другому за величиною місті Молдавії.

За даними ЦВК, явка в Кишиневі склала 35,53%. В Бєльцах в голосуванні взяли участь 33865 людина, це 32,12% від загального числа виборців.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.