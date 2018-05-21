КАРАКАС, 20 травня – . Вибори президента Венесуели проходять в неділю без особливого ажіотажу.

© REUTERS / Carlos ЈаѕѕоНа ділянках в опозиційно налаштованих районах Венесуели мало голосующихКорреспондент відвідав дві виборчі дільниці – в опозиційно налаштованому районі Барута столиці країни і в більш простому районі Сан-Хосе-де-Котіса. В обох випадках побачити великі черги на дільниці не вдалося.

На ділянках знаходилось у середньому не більше 10 виборців. Число національних гвардійців, що охороняють ділянки, було набагато більше, ніж тих, хто прийшов голосувати громадян.

Сам Каракас у неділю виробляє дуже спокійне враження. Машин дуже мало, людей на вулицях теж. У місцях можливого початку заворушень сконцентрована поліція і гвардія. Традиційно протести раніше починалися в районі автомагістралі імені Франсіско Фахардо, тому на всьому її протязі зараз можна побачити співробітників сил правопорядку.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийПредвыборная агітація з вулиць Каракаса в день виборів не знята © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийПредвыборная агітація з вулиць Каракаса в день виборів не знята

Примітно, що в день виборів з вулиць Каракаса не прибрана передвиборча реклама. В основному висять плакати, що закликають голосувати за чинного президента Ніколаса Мадуро. При цьому в деяких випадках зняти рекламу було б важко, тому що вона виконана фарбою на стінах будинків та інших конструкціях.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийКаракас в день виборів президента Венесуели © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийКаракас в день виборів президента Венесуели

© REUTERS / Carlos ЈаѕѕоОсновной суперник Мадуро проголосував на виборах глави государстваОппозиция вже заявила, що до 14-ї години місцевого часу (21.00 мск) у виборах взяли участь лише 12% виборців. “Цифра 12% участі громадян у виборах, показує, що на ділянках нікого немає, немає ніякої участі (у голосуванні — ред.)”, — заявив депутат Хосе Мануель Оліварес. Дільниці будуть відкриті до 18.00 (01.00 мск понеділка), проте, якщо до цього моменту в чергах залишаться люди, ділянки закриті не будуть до голосування останнього охочого.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийУчасток для голосування в Каракасі © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийУчасток для голосування в Каракасі

© Flickr / Márcio Cabral de МоигаПроцедура виборів президента ВенесуэлыОппозиция з об’єднання “Круглий стіл демократичної єдності” вирішила не брати участі у цих виборах, вважаючи їх недемократичними, а основний суперник президента Ніколаса Мадуро Енрі Фалькон не користується великою підтримкою серед опозиційно налаштованої частини населення.

Всього у виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийИзбирательный ділянку в районі Каракаса Барута © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийИзбирательный ділянку в районі Каракаса Барута