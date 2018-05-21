Стало відомо, чому чоловіки не було на весільній церемонії.

Він повинен був вести її до вівтаря. Замість цього з усім світом дивився пряму трансляцію вінчання дочки по телевізору. А потім дав свій перший коментар порталу TMZ. За словами Томаса, весілля була дуже зворушливою і чарівною. Трансляцію він дивився повністю.

«Моя дівчинка дуже красива сьогодні, вона виглядає дуже щасливою. Я хотів би бути там і підтримати її в такий відповідальний день. Я бажаю їм багато любові і щастя».

Як відомо, офіційна причина відсутності Томаса Маркла на весіллі дочки — перенесена операція на серці. Однак, за кілька днів до торжества з’ясувалося, що Томас робив постановочні фотографії для преси.

І хоча він запевняє, що робив це в інтересах королівської сім’ї, багато шанувальників йому не вірять. З-за його відсутності, наречену до вівтаря вів принц Чарльз.