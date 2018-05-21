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Мадуро заявив, що світ відкидає американську агресію проти Венесуели

21.05.2018

КАРАКАС, 20 травня – . Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у неділю, що світ відкидає агресію уряду США проти його країни.Избирательный участок в районе Каракаса Барута Дмитро ЗнаменскийБез особливого ажіотажу: у Венесуелі обирають президента

“Я думаю, що постійна агресія куклукскланового уряду США проти Венесуели дуже себе дискредитувала, її відкидає світову громадську думку, народи світу і особливо наш народ”, — сказав Мадуро.

У неділю у Венесуелі відбуваються президентські вибори. Всього у виборах беруть участь чотири кандидати: чинний президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

Звертаючись до громадян країни, Мадуро закликав їх голосувати на виборах, щоб “посилити демократію” у Венесуелі.

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