КАРАКАС, 20 травня – . Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у неділю, що світ відкидає агресію уряду США проти його країни. Дмитро ЗнаменскийБез особливого ажіотажу: у Венесуелі обирають президента

“Я думаю, що постійна агресія куклукскланового уряду США проти Венесуели дуже себе дискредитувала, її відкидає світову громадську думку, народи світу і особливо наш народ”, — сказав Мадуро.

У неділю у Венесуелі відбуваються президентські вибори. Всього у виборах беруть участь чотири кандидати: чинний президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

Звертаючись до громадян країни, Мадуро закликав їх голосувати на виборах, щоб “посилити демократію” у Венесуелі.