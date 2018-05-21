БАКУ, 20 травня — . Міністерство оборони Азербайджану назвав “безвідповідальною і безпідставною заяву вірменської сторони про нібито проведених підрозділами азербайджанської армії інженерних роботах на кордоні з Вірменією. © Ереван заявив Баку, що інженерні роботи на кордоні ведуть до перестрілок

Міноборони Азербайджану в неділю повідомило про загибель військового на нахичеванском ділянці держкордону з Вірменією “при виконанні бойового завдання в ході заходу чергової провокації супротивника”. У Баку зв’язали інцидент з відвідуванням лінії протистояння міністрами оборони та закордонних справ Вірменії. Єреван, у свою чергу, попередив Баку, що активізація інженерних робіт на вірмено-азербайджанському кордоні призводить до перестрілок, і, як наслідок, жертвам.

“Безвідповідальна і безпідставну заяву представника Міноборони Вірменії про активних інженерних роботах, нібито проведених підрозділами азербайджанської армії на деяких ділянках азербайджано-вірменського кордону з метою поліпшення своїх позицій, спрямоване в першу чергу на виправдання і приховування провокаційних дій вірменських збройних сил, в результаті яких було вбито азербайджанський військовослужбовець”, — заявили в прес-службі Міноборони Азербайджану.

У військовому відомстві заявили, що “що обстановка на нахичеванском ділянці азербайджано-вірменського державного кордону продовжувала залишатися стабільною, поки туди не прибули міністри оборони і закордонних справ Вірменії, після чого вірменські збройні сили зробили провокаційні дії”.