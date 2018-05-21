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Венесуельці у Мексиці протестують проти виборів президента

21.05.2018

КАРАКАС, 20 травня — . Венесуельці, які проживають в Мексиці, в неділю вийшли з протестом проти проходять в південноамериканській країні виборів президента.

Избирательный участок в районе Каракаса Барута© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийБез особливого ажіотажу: у Венесуелі вибирають президентаКак повідомляє портал Nacional, венесуельці зібралися біля будівлі посольства Венесуели в Мехіко. Вибори вони називають обманом. Всього вийшло кілька десятків людей тримали в руках плакати з гаслами проти президента Ніколаса Мадуро.

Всього у виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

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