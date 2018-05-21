Країни уклали взаємовигідне торговельну угоду.

Вашингтон очікує значного збільшення експорту сільськогосподарської продукції із США у Китай, а також збільшення закупівель в енергетичній сфері.

Сполучені Штати і Китай вирішили відмовитися від тактики взаємного впровадження нових торговельних тарифів і працюють над “розширеної торговою угодою”, щоб припинити збиткове для обох сторін протистояння в цій сфері.

Про це заявив у неділю в прямому телеефірі міністр фінансів США Стівен Мунчин, повідомляє американське центральне видання The New York Times.

“Ми припиняємо торгову війну”, – сказав Мнучин.

За його словами, після двох днів напружених переговорів у Вашингтоні обидві країни досягли взаємовигідних інтересів. Зокрема, американська сторона наполягала, що Китай повинен придбати американські товари і послуги на суму $200 млрд до кінця 2020 року, щоб вирівняти торговий дисбаланс.

Після завершення зустрічей у Вашингтоні в суботу, обидві сторони випустили спільну заяву, в якій однак було зазначено мало деталей. Як пояснив в неділю американський міністр, зараз “досягнута домовленість призупинити введення тарифів”. Він зазначив, що поки переговори ведуться “в цих межах”.