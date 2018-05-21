КИШИНІВ, 20 травня — . Мер Кишинева буде обраний у другому турі місцевих виборів, так як в першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів.

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьКандидат соціалістів лідирує на дострокових місцевих виборах в КишиневеПо попередніми підсумками голосування (підраховано понад 90% протоколів), у представника партії соціалістів Іона Чебана 41,33% голосів, а його опонента, лідера партії “Платформа “Гідність і правда” Андрія Нестасе — 31,83%.

За законодавством, другий тур повинен пройти через два тижні після голосування, тобто цією датою стане 3 червня.

За даними ЦВК, явка в Кишиневі склала 35,75%, у виборах взяли участь 267 895 осіб.

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