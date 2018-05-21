ПРАГА, 20 травня – . У Словаччині протягом травня проходить тестування бронемашин 8х8 і 4х4 різних світових виробників для їх подальшої закупівлі для потреб республіканських збройних сил в межах їх модернізації, повідомив у неділю журналістам голова міноборони країни Петер Гайдош.

© РИА Новини / Євген БиятовСловакия платить Росії 30 млн євро в рік за ремонт винищувачів Міг-29″Тестування можливостей даних бронемашин, вироблених різними фірмами, триватиме до кінця травня. Потім ми запропонуємо уряду план подальших дій з реалізації цього проекту”, — сказав Гайдош, виступ якого транслювали мережеві телеканали.

Раніше уряд республіки схвалив план міноборони про закупівлю 81 бойової бронемашини з колісною формулою 8х8 і 404 багатоцільових тактичних бойових бронемашин з колісною формулою 4х4 на загальну суму близько 1,2 мільярда євро. Передбачається, що нові бронемашини надійдуть на озброєння словацької армії протягом 2019-2029 років.

Міноборони при оснащенні армії новими бронемашинами має намір використовувати і можливості республіканських військових підприємств.