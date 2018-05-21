МОСКВА, 21 травня — . Стаття німецької газети Bild про те, що букет, який російський президент Володимир Путін подарував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що є образою, говорить про втрату естетики та краси людських відносин, заявила віце-спікер Держдуми Ірина Ярова. Сергій ГунеевПолитолог про візит Меркель: є самий животрепетне питання для обговорення

Раніше німецький таблоїд Bild опублікував статтю, в якій жест російського лідера, подарував квіти канцлеру Німеччини, називається “певним сигналом”.

“Красиво подарований букет квітів на знак поваги інтерпретувати як образа — це свідчення втрати естетики та краси людських відносин”, — наводить слова Ярої її прес-служба. Як зазначила віце-спікер, таким чином можна вважати образою звернення “пані” або “фрау”.

Депутат назвала прекрасною традицією і жіночим привілеєм вручення квітів представницям прекрасної статі, навіть якщо мова йде про політика або державного діяча.

Путін у п’ятницю зустрівся з Меркель у своїй резиденції в Сочі. Президент Росії назвав переговори з німецьким канцлером змістовними і своєчасними. Меркель, у свою чергу, зазначила, що в інтересах Берліна підтримувати добрі відносини з Москвою.