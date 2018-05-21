ПРАГА, 21 травня – . Якщо Чехія не направить своїх військовослужбовців для участі в місії НАТО в країнах Балтії, то це завдасть шкоди її престижу в рамках альянсу, заявив у неділю голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло, виступаючи з чеської ТБ. CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilВ Естонії пройшли протимінні навчання НАТО

Міноборони Чехії планує розширити чисельний склад своїх військовослужбовців в закордонних місіях в Афганістані, Іраку й Малі, а також направити невеликий контингент для участі в місії НАТО в країнах Балтії. Це також передбачено коаліційною угодою між рухом ANO і соціал-демократами, які завершують переговори про складання нового уряду.

Однак глава чеської компартії, яка попередньо погодилася підтримати новий кабінет при голосуванні в парламенті про вотум довіри, Войтех Філіп заявив у п’ятницю, що його однопартійці згодні тільки з тими іноземними місіями військовослужбовців, які схвалені радою безпеки ООН. Місії НАТО в Афганістані і Балтії в їх число не входять.

Лідери руху ANO та соціал-демократів заявили про те, що не мають наміру під тиском комуністів змінювати текст коаліційної угоди і підводити своїх союзників по НАТО. “Це їх проблема. Нехай у такому випадку шукають (парламентську) підтримку де-небудь ще”, — сказав Він в інтерв’ю газеті Právo. Без депутатів від компартії новому уряду не буде вистачати восьми голосів для отримання необхідної більшості у 101 (з 200) голос при затвердженні в парламенті.

“Це (відмова від напрямку чеських військових в Балтію) порушило б наші відносини не тільки з країнами Балтії та східним крилом альянсу, але було б сприйнято іншими партнерами, які беруть участь у даній акції, як вираз недостатньою солідарності і лояльності в рамках НАТО”, — сказав Павло, який раніше обіймав посаду начальника генштабу чеської армії.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийВ НАТО заявили, що не планують скорочувати свій контингент в КосовоГенерал Павло також звернув увагу на те, що в угоді про новому уряді відсувається з 2020 на 2021 рік зобов’язання Чехії про підвищення витрат на оборону до 1,4% ВВП і взагалі не йдеться про досягнення в 2024 році 2% ВВП, як це планував колишній кабінет. На думку Павела, країни альянсу можуть розглядати це як порушення зобов’язань.

“Всі країни НАТО будуть мати на увазі, що захід, з якою той чи інший з членів альянсу приступає до виконання своїх зобов’язань, є мірою його відповідальності як коаліційного партнера”, — підкреслив генерал.

За словами Павела, питання фінансування збройних сил буде одним з головних на майбутньому саміті НАТО. Він позначиться також у ставленні США до своїх партнерів по альянсу, додав генерал. © , ИнфографикаИстория розширення НАТО