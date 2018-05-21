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Кандидат від соціалістів лідирує на виборах мера Кишинева з 40,98%

21.05.2018

КИШИНІВ, 21 травня — . Після підрахунку 100% протоколів на виборах мера Кишинева лідирує кандидат соціалістів Іон Чебан з результатом 40,98%, повідомляє ЦВК Молдавії.Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. © Flickr / Kamen TabakovКандидат соціалістів на посаду мера Кишинева впевнений у своїй перемозі

Представник партії “Платформа “Гідність і правда” Андрій Нестасе на другому місці, у нього 32,12%.

Згідно із законодавством Молдови, якщо кандидати не набрали більше 50%, другий тур. Він відбудеться 3 червня.

У Молдавії 20 травня, відбулися дострокові вибори мера столиці. За даними ЦВК, явка в Кишиневі склала 35,75%, у виборах взяли участь 267 895 осіб.

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