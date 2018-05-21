МОСКВА, 21 травня — . Великобританія не відмовляла Роману Абрамовичу у видачі інвестиційної візи, мова йде про тривалій процедурі продовження, розповів джерело з оточення російського бізнесмена.

“Стара віза закінчилася, він подав документи на продовження. Але строки розгляду зараз довше, ніж зазвичай”, — сказав співрозмовник агентства.

З цієї причини Абрамович поки не може в’їжджати в Великобританію.

“Не коментувати окремі випадки”

© РИА Новини / Григорій СысоевРоман Абрамович постав перед судом у Швейцарії за позовом ЄБРР, пишуть СМИПредставитель МВС Великобританії не стала коментувати питання про ситуацію з візою російського бізнесмена, власника лондонського футбольного клубу “Челсі” Романа Абрамовича.

У британському МВС на прохання відреагувати ситуацію заявили, що “стандартна практика” відомства — “не коментувати окремі випадки”.

Видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні російського бізнесмена раніше повідомило, що Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.

“Двоє співрозмовників The Bell кажуть, що попередня віза у Абрамовича стекла більше трьох тижнів тому, а нову йому не видали”, — стверджують ЗМІ.

Інше джерело, на який посилається The Bell, стверджує, що офіційної відмови у видачі нової візи не надходило, влада Британії продовжують розглядати документи Абрамовича.

Найбагатші жителі Великобританії

© AP Photo / Anja NiedringhausРоман Абрамович подавав прохання про вид на проживання в ШвейцарииИздание The Times раніше опублікувало щорічний рейтинг найбагатших жителів Великобританії, в якому Роман Абрамович фігурує на 13-ій сходинці. Розмір активів власника футбольного клубу “Челсі” за рік збільшився на 1,2 мільярда фунтів і склав 9,333 мільярда фунтів. Роману Абрамовичу серед іншого також належать 62,74 відсотка кіпрської компанії Lanebrook, яка контролює вертикально інтегрований металургійний і гірничодобувний холдинг Evraz.

У рейтингу також фігурує російський бізнесмен Алішер Усманов, займає восьму сходинку списку.

Стан російського бізнесмена за підсумками 2017 року видання оцінило в 10,566 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 1,235 мільярда фунтів менше, ніж у минулому році. Тоді газета помістила російського підприємця на п’яту сходинку рейтингу.

Російсько-британські відносини

© AFP 2018 / ADRIAN DENNIS ЗМІ: сім’я з Британії може перешкодити Абрамовичу побудувати новий стадіон “Челсі”Відносини Росії та Британії різко загострилися на тлі інциденту в Солсбері, де були отруєні працював на британські спецслужби екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон стверджує, що до отруєння нервово-паралітичним речовиною A234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей в березні оголосила заходи, які британський уряд приймає проти Росії. Зокрема, посилюється контроль за росіянами, що прибувають в країну. Особливо ретельно стежитимуть за російськими приватними літаками. Глава ліберал-демократів Вінс Кейбл, в свою чергу, посилаючись на раду російського Олексія Навального, запропонував провести ретельну перевірку та розкриття активів олігархів з Росії. Він згадав двох: бізнесмена Алішера Усманова і віце-прем’єра Ігоря Шувалова.

У той же час лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що главі уряду, перш ніж оголошувати заходи проти Росії, непогано було б пред’явити конкретні докази вини Москви в тому, що трапилося зі Скрипалем і його дочкою.