МОСКВА, 21 травня — . Член Центральної виборчої комісії РФ Василь Лихачов не зазначив проблем з організацією виборів президента Венесуели, за його оцінкою, міжнародні виборчі стандарти значною мірою дотримані, хоча голосування йде складно, оскільки вибори проходять у досить політизованою обстановці. Дмитро ЗнаменскийВенесуэльцы у Мексиці протестують проти виборів президента

У неділю у Венесуелі відбуваються президентські вибори. Всього у виборах беруть участь чотири кандидати: послідовник померлого лідера країни Уго Чавеса чинний президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

Лихачов як представник ЦВК РФ спостерігає за недільними президентськими виборами на запрошення колег — Національної виборчої ради Венесуели.

“Голосування, дійсно, йде дуже складно, тому що обстановка така політизована. Зсередини — протистояння між прихильниками Чавеса і опозицією, створюється враження, що багато опозиціонери вирішили сьогодні голосувати ногами, що називається”, — сказав Лихачов по телефону у відповідь на прохання розповісти про хід голосування.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийБез особливого ажіотажу: у Венесуелі вибирають президентаС іншого боку, має місце і дуже сильний зовнішній вплив, насамперед, з боку США, їх союзників в латиноамериканському регіоні і деяких країн Євросоюзу, продовжив співрозмовник агентства. Мова йде і про те, що в деяких країнах в день виборів навіть створювалися труднощі для голосування громадян Венесуели, які проживають за кордоном, уточнив він.

“Найбільший скандал викликала відмова канадських офіційних властей дозволити проголосувати громадянам Венесуели, які проживають у цій країні. Мимоволі напрошується аналогія з тією ситуацією, яку мали громадяни Російської Федерації, які проживають в Україні, в ході останньої президентської кампанії Росії”, — пояснив член російського Центрвиборчкому.

Він зазначив, що колеги у Венесуелі поділяють думку про необхідність обговорювати на міжнародних майданчиках подібні факти порушення виборчих прав громадянина.

“Над цими моментами — київська ситуація, позиція Канади, такого роду факти і по іншим країнам є, — треба поміркувати на майданчиках, може бути, гуманітарних структур ООН, в рамках Міжпарламентського союзу, обговорити або зробити моніторинг, як здійснюється міжнародне виборче законодавство, які є проблеми і які, може бути, міжнародно-правові ініціативи слід розробити”, — вважає Лихачов.

© REUTERS / Carlos ЈаѕѕоНа ділянках в опозиційно налаштованих районах Венесуели мало голосующихОн додав, що виборча кампанія у Венесуелі викликала і досить серйозний інтерес міжнародної громадськості: за його словами, у спостереженні за цими виборами беруть участь близько 400 міжнародних спостерігачів з 60 країн. Російська сторона представлена також представниками деяких громадських організацій, наприклад, Російського фонду вільних виборів, і науково-академічної громадськості, зокрема, інституту Латинської Америки РАН, розповів Лихачов.

“Враження у мене таке: спираючись на міжнародні виборчі стандарти, можу сказати, що вони тут значною мірою дотримуються. Національний виборчий рада дійсно виконав дуже серйозну, велику організаційну роботу. З точки зору організації ніяких проблем немає”, — наголосив спостерігач від ЦВК РФ.

© REUTERS / Adriana LoureiroНаблюдатель з Росії розповів про безпеку на виборах в ВенесуэлеСобеседник агентства зазначив, що розмовляв з президентом країни Ніколасом Мадуро, зустрічався з міністром закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса, представниками громадських рухів. Представники МЗС Венесуели підкреслювали пріоритетне значення співпраці з Росією, висловлювали готовність до нових форм взаємодії, в тому числі по лінії електоральної дипломатії, розповів Лихачов.

Він додав, що в рамках його візиту буквально в перший день відбувся обмін протоколами про співробітництво між Центральною виборчою комісією РФ і Центральним виборчим радою Венесуели, які були підписані 15 травня одночасно у Москві та Каракасі в режимі відеоконференцзв’язку.