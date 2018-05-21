МОСКВА, 21 травня — . Протягом найближчих десятиліть чисельність населення України продовжить швидко скорочуватися і до 2050 року складе трохи більше 36 мільйонів чоловік. Відповідний прогноз опублікований на сайті Департаменту з економічних і соціальних питань ООН. © AFP 2018 / Tony ЅиріпѕкуУкраина вимирає за планом: залишилося ще десять мільйонів

До 2020 року, як зазначають експерти, на Україні будуть проживати близько 43 мільйонів чоловік.

Як зазначає видання “Страна.иа” якщо прогноз збудеться, то в 2050 році в Україні залишиться найменше число громадян з 1950 року, коли населення республіки становило 37,3 мільйона чоловік. Найбільше мешканців на Україні було зареєстровано у 1990 році — 51,5 мільйона чоловік.

Раніше Держстат повідомив, що чисельність населення України зменшилася за минулий рік на 198,1 тисячі осіб до 42,3 мільйона чоловік.

© AFP 2018 / Tony ЅиріпѕкуНеобитаемая Україна завтрашнього дняСогласно офіційними даними, з 1993 по 2016 рік населення України скоротилося з 52,2 до 42,8 мільйона чоловік, причому ці цифри враховують повернення Криму до складу Росії (з фактично відпалими республікам Донбасу ясності немає). Згідно з офіційними даними, з 1993 по 2016 рік населення України скоротилося з 52,2 до 42,8 мільйона чоловік, причому ці цифри враховують повернення Криму до складу Росії (з фактично відпалими республіками Донбасу ясності немає).

За основними демографічними показниками — тривалість життя, частка працездатного населення, народжуваність — країна впевнено займає останні позиції в Європі.