МОСКВА, 21 травня — . Водій автомобіля протаранив будівлю ресторану в американському штаті Північна Кароліна, дві людини загинули, не менше двох отримали травми, повідомляє видання Gaston Gazette. Руслан КривобокПолиция шукає водія перевернулася на півдні Москви каршеринговой машини

Як повідомили в поліції, інцидент стався в неділю в одному з ресторанів невеликого міста Бессемер-Сіті близько 12.00 за місцевим часом (19.00 за києвом). За інформацією очевидців, місцева родина зайшла в ресторан пообідати, через деякий час батько сімейства піднявся, вийшов з ресторану, сів у машину і врізався в будівлю ресторану, пише видання.

Відзначається, що в результаті інциденту загинула донька підозрюваного і ще один член сім’ї. Причини події уточнюються.