МОСКВА, 21 травня — . Екс-прем’єр і лідер партії “Вперед, Італія” Сильвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками, згадав про свою поїздку в Крим, назвавши регіон найкрасивішим в Росії. Відео промови опубліковано на YouTube. © / Андрій ИгловВо Франції назвали Севастополь російським містом

“Я їхав на машині по Криму разом з Володимиром Путіним по прибережній дорозі біля Чорного моря. Зліва я побачив дивно красиві парки з прекрасними рослинами”, — сказав Берлусконі.

Італійський політик зізнався, що він був вражений красою парків і запитав Путіна про історію їх появи. Російський президент, за словами Берлусконі, відповів, що вони були влаштовані 70 років тому при Йосипі Сталіні.

“Це робить регіон, а конкретно цю частину Криму, найкрасивішою частиною території Росії”, — сказав колишній прем’єр Італії.

Берлусконі не уточнив про яку поїздку йде мова. Італійський політик відвідував Крим з приватним візитом у вересні 2015 року. Разом з Володимиром Путіним вони відвідали Ялту, комбінат “Масандра” та Свято-Володимирський собор у Херсонесі.

Екс-прем’єр Італії тоді заявляв, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати півострів.