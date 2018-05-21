КАРАКАС, 21 травня – . Участь громадян у виборах президента Венесуели склало всього 17,04% від зареєстрованих 20,7 мільйона виборців, повідомила в неділю фірма з вивчення громадської думки Meganalisis. © REUTERS / Carlos ЈаѕѕоИзбирательные ділянки у Венесуелі працюють “до останнього клієнта”

За її даними, станом на 17.00 (опівночі понеділка мск) на дільниці для голосування прийшло всього 3,5 мільйона осіб. Рівень неучасті громадян у голосуванні досяг 82,96%.

Виборчі дільниці почали закриватися о 18.00 місцевого часу (01.00 мск понеділка). Однак у тих випадках, коли в чергах залишаються люди, робота ділянок триває, поки є бажаючі проголосувати.

У виборах брали участь чотири кандидати — чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Найближчим часом очікується оголошення перших результатів голосування.